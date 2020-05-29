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Чиновника Минобразования уличили в получении взятки в 300 тысяч гривен (фото)

Чиновника Минобразования уличили в получении взятки в 300 тысяч гривен (фото)

Генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки задержали во время получения 300 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник требовал взятку от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

Во время получения 5 тысяч долларов и 165 тыс. грн его задержали прокуроры совместно со Службой безопасности и Печерским управлением полиции Киева.


Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В помещении директората ведомства провели обыски. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении. Досудебное расследование продолжается.


Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Дело открыли по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
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