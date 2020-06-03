С 1 июля Нацбанк берет ломбарды под свое крыло: что об этом думает рынок

Государственное регулирование и надзор за деятельностью ломбардов НБУ начнет вести только с 1 июля 2020 года, однако актуальные вопросы рынка и свое видение будущего регулирования он уже изложил в Белой книге.

Как рынок ломбардов отреагировал на возможные нововведения от НБУ и насколько коммуникации между ломбардами и их будущим регулятором уже сегодня налажены.

О том, что считаться с мнением участников ломбардного рынка НБУ намерен, следует уже из самого Белой книги. Там, в частности, говорится: “Национальный банк планирует провести консультации с Министерством финансов Украины и участниками рынка относительно того, нужна ли регистрация ломбардов как субъектов хозяйствования, которые ведут операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и подача ими отчетности в Министерство финансов” .

Такое требование уже существует и является обязательным к исполнению. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов (ВАЛ) Юлия Рожкова.

“Это связано с тем, что предметами залога преимущественно выступают драгоценные металлы, а Минфин, который ведет указанный Реестр, является уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере драгоценных металлов”, – отмечает она. В связи с этим именно “нахождение” ломбардов в этом Реестре называет логичным.

Между тем, совершенно бессмысленной называет такую ​​регистрацию директор по маркетингу сети ломбардов “Благо” Виталий Соловьев.

“Такая регистрация и подача отчетности, по нашему мнению, абсолютно бессмысленна. Это дополнительное бремя для бизнеса, поскольку персонал тратит много времени на администрирование данного процесса”, – говорит он.

По его словам, все движение активов, в том числе драгоценных металлов отражается в общей бухгалтерской отчетности, которую при необходимости ломбард может предоставить в установленном порядке.

Еще одно требование НБУ о том, что “каждый ломбард должен иметь утвержденные правила защиты персональных данных потребителей”, Юлия Рожкова новшеством не считает.

“На сегодняшний день, во исполнение требований Закона Украины “О защите персональных данных”, ломбарды уже имеют внутренние документы, регламентирующие порядок обработки, хранения и защиты персональных данных. Поэтому указанное требование для ломбардов не является новшеством”, – говорит она.

“Во исполнение требований законодательства в ломбардах “Скарбниця” утверждено Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников и контрагентов, которое определяет комплекс мер по обеспечению защиты персональных данных работников и контрагентов ломбардов от случайных потерь или уничтожения, от незаконной обработки, в т. ч. незаконного уничтожения или доступа к персональным данным, а также обеспечения надлежащего учета клиентов ломбардов и регистрации их операций. Положение обязательно для исполнения работниками ломбардов, которые имеют доступ к персональным данным и/или обрабатывают персональные данные”, – ответили на запрос Delo.ua в пресс-службе сети ломбардов “Скарбниця”.

Однако, как отмечает Виталий Соловьев, действующий закон не требует для финансовых компаний отдельных специальных положений о правилах работы с персональными данными.