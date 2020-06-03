0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 142 0

С 1 июля Нацбанк берет ломбарды под свое крыло: что об этом думает рынок

С 1 июля Нацбанк берет ломбарды под свое крыло: что об этом думает рынок

Государственное регулирование и надзор за деятельностью ломбардов НБУ начнет вести только с 1 июля 2020 года, однако актуальные вопросы рынка и свое видение будущего регулирования он уже изложил в Белой книге.

Как рынок ломбардов отреагировал на возможные нововведения от НБУ и насколько коммуникации между ломбардами и их будущим регулятором уже сегодня налажены.

О том, что считаться с мнением участников ломбардного рынка НБУ намерен, следует уже из самого Белой книги. Там, в частности, говорится: “Национальный банк планирует провести консультации с Министерством финансов Украины и участниками рынка относительно того, нужна ли регистрация ломбардов как субъектов хозяйствования, которые ведут операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и подача ими отчетности в Министерство финансов” .

Такое требование уже существует и является обязательным к исполнению. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов (ВАЛ) Юлия Рожкова.

“Это связано с тем, что предметами залога преимущественно выступают драгоценные металлы, а Минфин, который ведет указанный Реестр, является уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере драгоценных металлов”, – отмечает она. В связи с этим именно “нахождение” ломбардов в этом Реестре называет логичным.

Между тем, совершенно бессмысленной называет такую ​​регистрацию директор по маркетингу сети ломбардов “Благо” Виталий Соловьев.

“Такая регистрация и подача отчетности, по нашему мнению, абсолютно бессмысленна. Это дополнительное бремя для бизнеса, поскольку персонал тратит много времени на администрирование данного процесса”, – говорит он.

По его словам, все движение активов, в том числе драгоценных металлов отражается в общей бухгалтерской отчетности, которую при необходимости ломбард может предоставить в установленном порядке.

Еще одно требование НБУ о том, что “каждый ломбард должен иметь утвержденные правила защиты персональных данных потребителей”, Юлия Рожкова новшеством не считает.

“На сегодняшний день, во исполнение требований Закона Украины “О защите персональных данных”, ломбарды уже имеют внутренние документы, регламентирующие порядок обработки, хранения и защиты персональных данных. Поэтому указанное требование для ломбардов не является новшеством”, – говорит она.

“Во исполнение требований законодательства в ломбардах “Скарбниця” утверждено Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников и контрагентов, которое определяет комплекс мер по обеспечению защиты персональных данных работников и контрагентов ломбардов от случайных потерь или уничтожения, от незаконной обработки, в т. ч. незаконного уничтожения или доступа к персональным данным, а также обеспечения надлежащего учета клиентов ломбардов и регистрации их операций. Положение обязательно для исполнения работниками ломбардов, которые имеют доступ к персональным данным и/или обрабатывают персональные данные”, – ответили на запрос Delo.ua в пресс-службе сети ломбардов “Скарбниця”.

Однако, как отмечает Виталий Соловьев, действующий закон не требует для финансовых компаний отдельных специальных положений о правилах работы с персональными данными.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.