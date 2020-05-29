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ПФУ начал финансирование пенсий за июнь

ПФУ начал финансирование пенсий за июнь

Во вторник, 2 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий июня.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

На пенсионные выплаты направлено 594,8 миллиона гривен.


Инфографика: Пенсионный фонд

Ранее Глава Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы. Так, в Украине планируют проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Справка Finance.ua:

  • Минимальную пенсию в 2020 году будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, до которого эти пенсии непосредственно “привязаны”.
  • В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.

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По материалам Finance.UA
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