ПФУ начал финансирование пенсий за июнь

Во вторник, 2 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий июня.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

На пенсионные выплаты направлено 594,8 миллиона гривен.



Инфографика: Пенсионный фонд

Ранее Глава Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы. Так, в Украине планируют проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Справка Finance.ua:

Минимальную пенсию в 2020 году будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, до которого эти пенсии непосредственно “привязаны”.