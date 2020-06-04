«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщика

Банкиры описали портрет типичного украинского заемщика. Типичный заемщик – это 30-40-летний украинец, который создал семью и имеет маленького ребенка.

Об этом шла речь в ходе круглого стола «Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«В последние годы тенденции рынка таковы, что наш лучший клиент – айтишник. Это молодые люди, которые имеют возможность заработать, и они в какой-то степени даже задают темп. У них есть потребность в собственном жилье, есть возможность получить кредит и гасить его быстрее», – говорит заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.

При этом для банков важным является подтвержденный доход потенциального заемщика.

«Кредитуем не только обычных физлиц, а и ФЛП, предпринимателей. Поэтому портрет нашего клиента – это возраст 30-40 лет, постоянный доход – подтвержденный за последние шесть месяцев. Рассматриваем также другие доходы, но в расчет НБУ принимаются только подтвержденные. Такой клиент, как правило, имеет жену или мужа и несовершеннолетнего ребенка”, – перечислил начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

Справка Finance.ua:

В Минфине сообщили, что запуску обещанной Президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.