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В США из-за проблем с подвеской отзывают Toyota RAV4

В США из-за проблем с подвеской отзывают Toyota RAV4

В США компания Toyota отзывает более 9 500 кроссоверов Toyota RAV4. Причина такого решения – возможные проблемы с подвеской.

По данным американской организации NHTSA, у кроссоверов Toyota RAV4, выпущенных в период между 25 сентября 2019 года и 29 октября 2019 года, может при определенных условиях появиться трещина в нижних рычагах передней подвески. Это в свою очередь может привести к отрыву рычага подвески от переднего колеса, что, конечно, сильно увеличивает риск ДТП. Поломка произойдет при регулярном агрессивном стиле вождения с частыми резкими ускорениями и торможениями.

Проблема возникла из-за некачественных материалов, которые поставила японская корпорация Nippon Steel.

По материалам autonews.ua
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