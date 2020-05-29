После карантина банки должны провести реструктуризацию кредитов - Рожкова

Сейчас банки предоставляют заемщикам кредитные каникулы, а это не реструктуризация, а небольшая отсрочка, реструктуризация начнется тогда, когда завершится карантин.

Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

“Да, действительно, просрочка медленно растет. Но это связано с тем, что по сути реструктуризация кредитов еще не началась. Сейчас банки предоставляют заемщикам кредитные каникулы, а это не реструктуризация, а небольшая отсрочка. Мы дали банкам право не относить эти кредиты к дефолтным. Но поскольку кредиты не погашены в срок, банки отражают их на балансе как просроченные. Чтобы просрочка исчезла, нужно продлить сроки погашения кредита, то есть провести полноценную реструктуризацию. Пока нет смысла это делать: никто не знает, когда точно закончится карантин, в каком объеме будут сниматься ограничения и когда экономика полноценно заработает”, – сказала Рожкова.

Она отметила, что реструктуризация начнется тогда, когда завершится карантин и возобновится прежний ритм жизни, заработают предприятия и люди вернутся на работу.

“Мы постоянно говорим банкам, сразу после окончания карантина они должны быть готовы предложить своим клиентам различные программы реструктуризации”, – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, это позволит банкам после выхода из карантина быстро провести реструктуризацию и дать клиентам уверенность, что никто не будет забирать залог и выбивать долги. Благодаря изменениям в закон о финмониторинге можно будет быстро подписать дистанционно договор и снять все вопросы.

Для крупного бизнеса должен быть индивидуальный подход. Для населения, частных предпринимателей, малого и среднего бизнеса подход к реструктуризации должен быть портфельным, то есть стандартным.

Справка Finance.ua:

Реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые испытывают финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, и не способны своевременно обслуживать кредиты.

Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика.

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