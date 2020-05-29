0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Google Chrome для ПК будет по умолчанию блокировать навязчивые уведомления

Google Chrome для ПК будет по умолчанию блокировать навязчивые уведомления

В последнее время разработчики браузеров активно противостоят навязчивым и вводящим в заблуждение уведомлениям. Компания Google не осталась от этого в стороне, и уже в Chrome 80 появилась возможность их блокировки. Теперь же стало известно о том, что вместе с запуском Chrome 84, который намечен на июль этого года, пользователям станет доступна новая система защиты от спама, рассылаемого посредством всплывающих уведомлений.

В Chrome 84 будет по умолчанию включена функция, блокирующая навязчивые уведомления. Кроме того, блокировке подвергнутся уведомления, созданные «для введения в заблуждение, обмана или те, что вынуждают пользователей согласиться на показ уведомлений». Помимо прочего, новая функция позволит обезопасить конфиденциальные данные от кражи с помощью поддельных уведомлений, которые нередко используются злоумышленниками.

Стоит отметить, что с выходом в феврале этого года Chrome 80 у пользователей уже появилась возможности блокировки всплывающих уведомлений.

В настоящее время Google проводит тестирование новой системы блокировки уведомлений. Согласно имеющимся данным, она доступна инсайдерам в Chrome 84.0.4140.1, тогда как обычные пользователи смогут оценить её возможности только в июле.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.