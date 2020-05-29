Google Chrome для ПК будет по умолчанию блокировать навязчивые уведомления

В последнее время разработчики браузеров активно противостоят навязчивым и вводящим в заблуждение уведомлениям. Компания Google не осталась от этого в стороне, и уже в Chrome 80 появилась возможность их блокировки. Теперь же стало известно о том, что вместе с запуском Chrome 84, который намечен на июль этого года, пользователям станет доступна новая система защиты от спама, рассылаемого посредством всплывающих уведомлений.

В Chrome 84 будет по умолчанию включена функция, блокирующая навязчивые уведомления. Кроме того, блокировке подвергнутся уведомления, созданные «для введения в заблуждение, обмана или те, что вынуждают пользователей согласиться на показ уведомлений». Помимо прочего, новая функция позволит обезопасить конфиденциальные данные от кражи с помощью поддельных уведомлений, которые нередко используются злоумышленниками.

Стоит отметить, что с выходом в феврале этого года Chrome 80 у пользователей уже появилась возможности блокировки всплывающих уведомлений.

В настоящее время Google проводит тестирование новой системы блокировки уведомлений. Согласно имеющимся данным, она доступна инсайдерам в Chrome 84.0.4140.1, тогда как обычные пользователи смогут оценить её возможности только в июле.