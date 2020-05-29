В Украине будет усилена гражданская ответственность предпринимателей за ущерб от аварий и пожаров

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.
За соответствующее решение проголосовали 264 народных избранников.
Данный законопроект разработан с целью усиления гарантий возмещения убытков пострадавшим в случае нарушения субъектами хозяйствования требований действующего законодательства по соблюдению правил техногенной и пожарной безопасности. Документ призван повысить уровень социальной защиты населения в случае причинения вреда жизни и здоровью в результате аварий и пожаров, обеспечить надежную гарантию получения возмещения пострадавшими от последствий аварий и пожаров.
Также целью законопроекта является улучшение условий ведения бизнеса путем устранения неэффективного государственного надзора за его деятельностью и повышение уровня ответственности бизнеса за последствия своей деятельности.
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