0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

В Украине будет усилена гражданская ответственность предпринимателей за ущерб от аварий и пожаров

В Украине будет усилена гражданская ответственность предпринимателей за ущерб от аварий и пожаров

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

За соответствующее решение проголосовали 264 народных избранников.

Данный законопроект разработан с целью усиления гарантий возмещения убытков пострадавшим в случае нарушения субъектами хозяйствования требований действующего законодательства по соблюдению правил техногенной и пожарной безопасности. Документ призван повысить уровень социальной защиты населения в случае причинения вреда жизни и здоровью в результате аварий и пожаров, обеспечить надежную гарантию получения возмещения пострадавшими от последствий аварий и пожаров.

Также целью законопроекта является улучшение условий ведения бизнеса путем устранения неэффективного государственного надзора за его деятельностью и повышение уровня ответственности бизнеса за последствия своей деятельности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.