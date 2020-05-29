В Харькове задержали киевлян, продававших должность главы ОГА за $1 миллион

В Харькове задержали двух киевлян, которые продавали должность председателя облгосадминистрации за 1 млн долларов.

Об этом сообщил действующий председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

“Только что в ресторане “Ла Страда” в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 миллион долларов”, – говорится в сообщении.

Кучер также отметил, что сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.