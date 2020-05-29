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СЕО "Киевстара" рассказал, когда в Украине будет 5G, а в Киеве - интернет в метро

СЕО "Киевстара" рассказал, когда в Украине будет 5G, а в Киеве - интернет в метро

Коммерческое использование сетей 5G начнется с 2023 года, а интернет в киевском метрополитене может появиться в последнем квартале 2020 года.

Об этом сообщил СЕО “Киевстар” Александр Комаров в интервью для ain.ua

“Я считаю, что где-то в 2022 году должны пройти аукционы на частоты и лицензии, и где-то с 2023 года начнется строительство, точнее, коммерческая эксплуатация сетей 5G. Я не очень верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине. Слишком низкий покупательский спрос, то есть объективно, мы страна с самым низким чеком в Европе от одного абонента”, – объясняет Комаров.

По его словам, 5G станет скорее необходимым для операторов, нежели для пользователей.

“Мы видим точки концентрации наших абонентов, особенно в больших городах, и понимаем, что упремся в возможности LTE: технология просто не сможет обслужить спрос. Вот тогда мы и начнем достраивать 5G”, – рассказывает СЕО оператора.

Также Комаров отмечает, что из-за “карантинного” простоя метро план по проведению мобильного интернета движется с опережением в один квартал.

“Изначальный план — первый квартал следующего года. Пока мы уже по тем темпам, по которым мы двигаемся, все три оператора, то выходим на последний квартал этого года.

То есть я пока не говорю, декабрь это или ноябрь, но мы где-то уже один квартал выиграли. Здесь карантин имел позитивный эффект – мы смогли строиться, пока метро “простаивало”, – резюмирует Комаров.

По материалам Економічна Правда
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