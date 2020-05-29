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Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин

Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн.

Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам.

  • в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн),
  • во II квартале – 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
  • в III квартале – 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),
  • в IV квартале – 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
  • Реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.
  • По состоянию на 1 июня 2020 года работодателями в центры занятости подано 12 763 пакета документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина.

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По материалам Finance.UA
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