Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин

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Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн.
Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам.
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