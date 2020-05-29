Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн.

Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам.

в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн),

во II квартале – 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),

в III квартале – 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),

в IV квартале – 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.

По состоянию на 1 июня 2020 года работодателями в центры занятости подано 12 763 пакета документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина.

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