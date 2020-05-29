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Минфин отчитался о расходах бюджета на борьбу с коронавирусом

Минфин отчитался о расходах бюджета на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов Украины продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на данные Госказначейства, до 28 мая включительно за счет бюджетов всех уровней произведено платежей на сумму 2,62 миллиарда гривен, из них 658 миллионов гривен из госбюджета и 1,965 миллиарда гривен из местных бюджетов.

Согласно сообщению, всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупкам на сумму более 3,4 миллиарда гривен (934 миллиона из госбюджета, 2,484 миллиарда гривен из местных бюджетов). Как сообщал УНИАН, в начале мая Кабинет министров Украины выделил 3 миллиарда 132 миллиона гривен на борьбу с распространением коронавируса в Украине.

В составе госбюджета создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиарда гривен, которые будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19. Кроме того, в госбюджете дополнительно предусмотрено 15,8 миллиарда гривен для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 миллиарда гривен.

По материалам РБК-Украина
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