64% компаний наблюдают снижение доходов из-за коронавируса (опрос)

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64% компаний – членов Американской торговой палаты в Украине наблюдают снижение доходов из-за влияния пандемии коронавируса, и только 5% сообщают о повышении доходов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в Украине.
“Пандемия COVID-19 повлияла на доходы, количество работников и инвестиции компаний-членов Палаты. 64% компаний-членов наблюдают снижение доходов, и только 5% сообщают о повышении. 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% – сократили штат. 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину”, – говорится в сообщении.
Ключевые долгосрочные опасения бизнеса:
Планы компаний:
Ожидания компаний-членов палаты относительно времени возвращения доходов к “норме” отличаются, но подавляющее большинство прогнозирует на конец 2020 – начало 2021 года, а именно 17% в III квартале 2020 года, 24% в IV квартале 2020 года, и 16% в I квартале 2021 года.
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