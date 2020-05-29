64% компаний наблюдают снижение доходов из-за коронавируса (опрос)

64% компаний – членов Американской торговой палаты в Украине наблюдают снижение доходов из-за влияния пандемии коронавируса, и только 5% сообщают о повышении доходов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в Украине.

“Пандемия COVID-19 повлияла на доходы, количество работников и инвестиции компаний-членов Палаты. 64% компаний-членов наблюдают снижение доходов, и только 5% сообщают о повышении. 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% – сократили штат. 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину”, – говорится в сообщении.

Ключевые долгосрочные опасения бизнеса:

экономический и потребительский спад (80%);

политическая и макроэкономическая стабильность (51%);

невозможность выполнения бизнес-планов (36%);

повторная вспышка COVID -19 (36%).

Планы компаний:

78% компаний-членов палаты уже имеют стратегию выхода из карантина;

44% планируют свое возвращение в офис уже в июне-июле 2020 года.

Ожидания компаний-членов палаты относительно времени возвращения доходов к “норме” отличаются, но подавляющее большинство прогнозирует на конец 2020 – начало 2021 года, а именно 17% в III квартале 2020 года, 24% в IV квартале 2020 года, и 16% в I квартале 2021 года.

Справка Finance.ua:

По результатам опроса KPMG , во время карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%.

По результатам опроса ЕБА , треть предпринимателей потеряли 50-75% доходов. 44% понесли потери на 50%.

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