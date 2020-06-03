Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха в условиях коронавируса

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал самые безопасные пляжи Европы для отдыха в условиях коронавируса.

Как сообщается на сайте European Best Destinations, рейтинг был составлен на основе различных критериев, среди которых: низкое число людей, инфицированных Covid-19 в регионе, размер пляжей и количество квадратных метров, доступных для каждого человека на пляже.

Также учитывалось наличие большого числа частных вилл под аренду, туристических апартаментов, небольших или средних отелей с конкретными медицинскими критериями и обязательствами перед путешественниками (уборка и дезинфекция номеров после каждого пребывания, соблюдение социальной дистанции и так далее). Кроме того, отобранные пункты назначения расположены рядом с больницами, которые никогда не были переполнены во время пандемии коронавируса, и в среднем количество больничных коек на одного жителя превышает средний показатель по Европе.

Самые безопасные пляжи Европы 2020: 1. Превеза (Греция) 2. Компорта (Португалия) 3. Хельская коса (Польша) 4. Порту-Санту (Португалия) 5. Пляж Халикунас в Корфу (Греция) 6. Ривьера Бич (Мальта) 7. Пляж Мейя Прайя (Португалия) 8. Юрмала (Латвия) 9. Нида (Литва) 10. Пляж Бинц (Германия)