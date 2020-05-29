Поддержка малого и среднего бизнеса от государства: Сколько рабочих мест будет сохранено

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По состоянию на 1 июня 2020 года работодателями в центры занятости подано 12 763 пакета документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.
“Сейчас принято 9 204 положительных решения о предоставлении такой помощи для покрытия расходов на заработную плату почти 100 тыс. работников. Ежедневно количество работодателей, которые воспользовались этой возможностью получения финансовой поддержки от правительства, увеличивается”, – говорится в сообщении.
Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.
Кому может предоставляться пособие по частичной безработице:
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На эту программу постановлением Кабинета Министров Украины «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы» было направлено 4,7 млрд грн.
“Механизм поддержки работников в связи с вынужденным приостановлением (сокращением) деятельности позволяет сохранить рабочие места, снизить нагрузку на работодателей и предотвратить рост безработицы”, – отмечают в службе занятости.
29 мая 2020 года вступил в силу Закон № 591-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)», по которому предусматриваются такие основные новации:
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