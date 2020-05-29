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Поддержка малого и среднего бизнеса от государства: Сколько рабочих мест будет сохранено

Поддержка малого и среднего бизнеса от государства: Сколько рабочих мест будет сохранено

По состоянию на 1 июня 2020 года работодателями в центры занятости подано 12 763 пакета документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.

“Сейчас принято 9 204 положительных решения о предоставлении такой помощи для покрытия расходов на заработную плату почти 100 тыс. работников. Ежедневно количество работодателей, которые воспользовались этой возможностью получения финансовой поддержки от правительства, увеличивается”, – говорится в сообщении.

Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

Кому может предоставляться пособие по частичной безработице:

  • работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином;
  • помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки или оклада, но не более 4723 грн в месяц;
  • помощь предоставляется на срок приостановления (сокращения) деятельности компании, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

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На эту программу постановлением Кабинета Министров Украины «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы» было направлено 4,7 млрд грн.

“Механизм поддержки работников в связи с вынужденным приостановлением (сокращением) деятельности позволяет сохранить рабочие места, снизить нагрузку на работодателей и предотвратить рост безработицы”, – отмечают в службе занятости.

Справка Finance.ua:

29 мая 2020 года вступил в силу Закон № 591-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)», по которому предусматриваются такие основные новации:

  • пособие по безработице может выплачиваться физическому лицу-предпринимателю, не имеющему наемных работников при условии, что оно является застрахованным лицом;
  • срок обращения за получением пособия по частичной безработице увеличен с 30 до 90 дней с момента приостановления (сокращения) деятельности;
  • освобождение от налогообложения суммы полученной помощи по частичной безработице на период карантина.

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По материалам Platinum Bank ХкО №7
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