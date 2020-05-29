Прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз из-за падения цен на нефть и газ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Консолидированная чистая прибыль Группы “Нафтогаз” за январь-март 2020 года составила 3,2 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16,0 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
Как отметил финансовый директор Группы “Нафтогаз” Петер ван Дрил, на результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ.
“Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности”, – сказал он.
В 2019 году был проведен анбандлинг “Нафтогаза”, в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания “Оператор ГТС Украины”, подконтрольная Минфину.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 705 10
Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%Вчера, 14:00 - 2152 8
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 1827 6
Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларированиеВчера, 14:15 - 5435 6
Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма11 ч. назад - 763 4
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 6682 4
Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларированиеВчера, 14:15 - 5435 6
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryВчера, 18:25 - 4866
В Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсии5 ч. назад - 3845
Hyundai показала новую Sonata (фото)12 ч. назад - 2416
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 395 3
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2663 1
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1022
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 934 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1064 1