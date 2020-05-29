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Прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз из-за падения цен на нефть и газ

Прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз из-за падения цен на нефть и газ

Консолидированная чистая прибыль Группы “Нафтогаз” за январь-март 2020 года составила 3,2 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16,0 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Как отметил финансовый директор Группы “Нафтогаз” Петер ван Дрил, на результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ.

“Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности”, – сказал он.

В 2019 году был проведен анбандлинг “Нафтогаза”, в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания “Оператор ГТС Украины”, подконтрольная Минфину.

По материалам РБК-Украина
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