Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

Население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов. Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в мае объем операций на наличном рынке был в 1,5 раза меньше, чем в докризисном феврале (1769,0 млн долларов против 2621,8 млн долларов).



График: НБУ

Всего с начала года население продало банкам валюты на 5327,1 млн долларов и купило на 5897,9 млн, сальдо составило 570,9 млн долларов.

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Данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. Согласно информации НБУ, обнародованной в “Инфляционном отчете” за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.

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