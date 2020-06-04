Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

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Население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов. Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в мае объем операций на наличном рынке был в 1,5 раза меньше, чем в докризисном феврале (1769,0 млн долларов против 2621,8 млн долларов).
График: НБУ
Всего с начала года население продало банкам валюты на 5327,1 млн долларов и купило на 5897,9 млн, сальдо составило 570,9 млн долларов.
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Данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. Согласно информации НБУ, обнародованной в “Инфляционном отчете” за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.
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