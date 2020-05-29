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Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса

Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса

Премьер министр Денис Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса. Программа Кабинета Министров рассчитана на три года и включает около 230 пунктов. В ней также прописаны меры по восстановлению всех видов бизнеса.

Об этом Премьер написал в FACEBOOK.

“На прошлой неделе мы презентовали Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес-ассоциаций. План мероприятий содержит примерно 230 пунктов. Это меры по восстановлению способности работы микро-, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая “регуляторная гильотина”, которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, пострадавший от коронакризиса”, – пишет Шмыгаль.

Пункты программы:
1. Адаптивный карантин.
2. Развитие малого и среднего бизнеса.
3. “Регуляторная гильотина”.
4. Совершенствование налоговой системы.
5. Перезапуск промышленного сектора.
6. Выход из энергетического кризиса.
7. Реформирование транспорта и инфраструктуры.
8. Развитие международной торговли.
9. Поддержка АПК.
10. Цифровая трансформация и развитие IT-сектора.


Инфографика: FACEBOOK dshmyhal

Программа рассчитана на три года. Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитеты Верховной Рады.

Справка Finance.ua:

  • 29 мая Кабмин обнародовал комплексную программу по восстановлению экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.
  • Падение украинской экономики в 2020 году может достигнуть 4-8%, причиной чему послужат карантин и последствия пандемии коронавируса.
  • Кабмин ожидает рост уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам, безработица может вырасти до 9,5%.

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По материалам Finance.UA
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