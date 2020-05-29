Премьер министр Денис Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса. Программа Кабинета Министров рассчитана на три года и включает около 230 пунктов. В ней также прописаны меры по восстановлению всех видов бизнеса.

Об этом Премьер написал в FACEBOOK.

“На прошлой неделе мы презентовали Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес-ассоциаций. План мероприятий содержит примерно 230 пунктов. Это меры по восстановлению способности работы микро-, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая “регуляторная гильотина”, которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, пострадавший от коронакризиса”, – пишет Шмыгаль.

Пункты программы:

1. Адаптивный карантин.

2. Развитие малого и среднего бизнеса.

3. “Регуляторная гильотина”.

4. Совершенствование налоговой системы.

5. Перезапуск промышленного сектора.

6. Выход из энергетического кризиса.

7. Реформирование транспорта и инфраструктуры.

8. Развитие международной торговли.

9. Поддержка АПК.

10. Цифровая трансформация и развитие IT-сектора.



Инфографика: FACEBOOK dshmyhal

Программа рассчитана на три года. Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитеты Верховной Рады.

Справка Finance.ua:

29 мая Кабмин обнародовал комплексную программу по восстановлению экономики для преодоления последствий эпидемии COVID -19.

Падение украинской экономики в 2020 году может достигнуть 4-8%, причиной чему послужат карантин и последствия пандемии коронавируса.

Кабмин ожидает рост уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам, безработица может вырасти до 9,5%.

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