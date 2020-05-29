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Премьер министр Денис Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса. Программа Кабинета Министров рассчитана на три года и включает около 230 пунктов. В ней также прописаны меры по восстановлению всех видов бизнеса.
Об этом Премьер написал в FACEBOOK.
“На прошлой неделе мы презентовали Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес-ассоциаций. План мероприятий содержит примерно 230 пунктов. Это меры по восстановлению способности работы микро-, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая “регуляторная гильотина”, которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, пострадавший от коронакризиса”, – пишет Шмыгаль.
Пункты программы:
1. Адаптивный карантин.
2. Развитие малого и среднего бизнеса.
3. “Регуляторная гильотина”.
4. Совершенствование налоговой системы.
5. Перезапуск промышленного сектора.
6. Выход из энергетического кризиса.
7. Реформирование транспорта и инфраструктуры.
8. Развитие международной торговли.
9. Поддержка АПК.
10. Цифровая трансформация и развитие IT-сектора.
Инфографика: FACEBOOK dshmyhal
Программа рассчитана на три года. Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитеты Верховной Рады.
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