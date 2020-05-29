Нацбанк получил от Ярославского документы на Банк Кредит Днепр

Национальный банк находится только на полпути к ответу на вопрос, сможет ли бизнесмен Александр Ярославский купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

«Мы получили пакет документов от господина Ярославского в начале апреля, сейчас он в работе», – сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью.

НБУ изучает эти документы, репутацию покупателя и его способность владеть банком.

«Для принятия решения нам необходимо получить дополнительную информацию. Для нас важны деловая репутация покупателя, будущая бизнес-модель банка – что и как акционер планирует делать, а также понимание, есть ли у акционера возможность и готовность при необходимости финансово поддерживать банк капиталом», – перечислила Екатерина Рожкова.

При этом НБУ общается и с покупателем, и с руководством банка.

“По всем этим пунктам мы работаем с командой господина Ярославского и Банком Кредит Днепр. Когда будут результаты, сможем что-то сказать. Пока мы еще даже половину пути не прошли», – сказала она.

Александр Ярославский, ранее владевший Укрсиббанком, уже получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку Банка Кредит Днепр у Виктора Пинчука.