Минюст предлагает разрешить не выпускать неплательщиков алиментов за границу без решения суда

Министерство юстиции внесло законопроект, позволяющий приставу ограничивать выезд за границу неплательщика алиментов без решения суда.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

“Законопроект „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов“, который команда Минюста подала на прошлой неделе в Кабинет Министров, содержит целый ряд новаций, которые предложили эксперты Общественного совета”, — говорится в сообщении.

Что предусматривается законопроектом:

исполнителю будет предоставлено право выносить постановление о применении к должнику привода в случае, если должник без уважительных причин не явился по вызову исполнителя;

государственному исполнителю будет предоставлено право самостоятельно устанавливать временное ограничение должника в праве выезда за пределы Украины в случае невыполнения им решения об установлении свидания с ребенком;

совершенствуется порядок исполнения решений обязательственного характера, в том числе решений об обязательстве должника обеспечить общение взыскателя с ребенком.

“Наша цель — максимально повысить уровень исполнения судебных решений в таких очень щепетильных делах, касающихся несовершеннолетних детей”, — отметил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Сообщается, что на рабочей встрече экспертов Министерства юстиции и Общественного совета при Министерстве, которая состоялась 28 мая, было достигнуто соглашение о необходимости дальнейшего усовершенствования порядка принудительного исполнения решений об установлении свидания с ребенком, а именно:

к принудительному исполнению указанных решений судов будут допущены частные исполнители, что создаст дополнительный действенный инструмент в этой сфере;

исполнителям будут предоставлены дополнительные полномочия при выполнении указанных решений судов.

“Перечень обсуждаемых изменений значительно больше и будет расширяться. На площадке министерства продолжает работать рабочая группа из экспертов ГР и МЮ. В июне мы планируем подготовить следующий пакет предложения, который должен усовершенствовать процедуры контакта с ребенком и воздействия на должника для обеспечения исполнения решений судов в полном объеме”, — добавил Андрей Гайченко.

Справка Finance.ua:

С начала года с должников по выплате алиментов государственными исполнителями органов ГИС взыскано 462,1 млн грн. Кроме того, на должников могут наложить временные ограничения, если совокупный размер задолженности по выплате алиментов превышает сумму предусмотренных платежей.

Введение карантина суд может признать причиной, по которой алименты не уплачиваются или уплачиваются в меньшем объеме.

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