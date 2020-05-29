Минюст предлагает разрешить не выпускать неплательщиков алиментов за границу без решения суда

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Министерство юстиции внесло законопроект, позволяющий приставу ограничивать выезд за границу неплательщика алиментов без решения суда.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
“Законопроект „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов“, который команда Минюста подала на прошлой неделе в Кабинет Министров, содержит целый ряд новаций, которые предложили эксперты Общественного совета”, — говорится в сообщении.
Что предусматривается законопроектом:
“Наша цель — максимально повысить уровень исполнения судебных решений в таких очень щепетильных делах, касающихся несовершеннолетних детей”, — отметил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
Сообщается, что на рабочей встрече экспертов Министерства юстиции и Общественного совета при Министерстве, которая состоялась 28 мая, было достигнуто соглашение о необходимости дальнейшего усовершенствования порядка принудительного исполнения решений об установлении свидания с ребенком, а именно:
“Перечень обсуждаемых изменений значительно больше и будет расширяться. На площадке министерства продолжает работать рабочая группа из экспертов ГР и МЮ. В июне мы планируем подготовить следующий пакет предложения, который должен усовершенствовать процедуры контакта с ребенком и воздействия на должника для обеспечения исполнения решений судов в полном объеме”, — добавил Андрей Гайченко.
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