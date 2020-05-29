Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет

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Украина – единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, которая не имеет 100% индивидуального учета природного газа. Поэтому потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого такого оборудования нет, а Украина покупает продукт с оговоркой “приблизительно”.
Как решить проблему, разбирались специалисты государственной регуляторной службы Украины (ГРС).
Специалисты службы констатировали, что все началось в 2014 году, когда правительство одобрило нормы потребления природного газа для потребителей, у которых отсутствуют приборы учета – они были в 2,5 раза меньше действующих.
Действия правительства не базировались на исследованиях или обоснованиях, и это привело к убыткам операторов ГРС (газораспределительной системы – ред.), без источника их покрытия.
Поэтому, соответствующие нормы нужно пересматривать, считают в ГРС – путем установления реальной величины потребления природного газа для абонентов.
“По такому пути пошел Казахстан, где норма составляет 25 куб. м. на человека в месяц, Беларусь – 12 куб. м. на человека в месяц.
И даже если взять Россию, где каждая область устанавливает свою норму потребления, то нормы ниже 11 куб. м. на человека в месяц нет. В то же время, Казахстан и Россия, имеющие несопоставимые с Украиной запасы природного газа, не путают учет потребления и запасы ресурса.
Все перечисленные страны и другие страны постсоветского пространства имеют 100% учет потребления природного газа”, – объясняют эксперты.
Крайне важно, чтобы в итоге новые нормы побудили абонентов устанавливать индивидуальные приборы учета.
Поскольку сегодня существует определенная дискриминация на основе метрологического признака из-за “наличия счетчика газа”: бытовые потребители природного газа со счетчиками (удельный вес 75%) платят за потребление природного газа без счетчиков (удельный вес 25%).
“Пересмотр норм – это не изменение тарифа. Из практики других стран постсоветского пространства основной задачей пересмотра является установление величины нормы потребления, которая побуждает абонента установить индивидуальный прибор учета. Цель у нас такая же, как и в соседних странах – побудить абонентов к установке счетчиков для 100% учета потребления природного газа”, – отмечают в ведомстве.
Ранее в НКРЭКУ заявляли, что нормы потребления газа для абонентов без счетчиков занижены вдвое.
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