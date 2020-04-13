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Когда украинцам вернут переплату за газ

Когда украинцам вернут переплату за газ

Украинцам вернут на счета 190 млн грн в виде переплаты за купленный в прошедший отопительный сезон газ. Сумму также можно забрать и деньгами.

Почему возникла переплата. Десятки тысяч домохозяйств и многие ОСМД в сентябре прошлого года приняли участие в акции НАК “Нафтогаз” “Газовый запас”, которая гарантировала потребителям зафиксированные “летние цены” в отопительный сезон 2019/2020. Акцию организовал НАК “Нафтогаз”, который прогнозировал рост цен этой зимой и предлагал купить газ оптом по акционной цене.

На данный момент газопоставляющие компании уже подали в НАК отчеты об объемах потребленного до 1 апреля газа, и “Нафтогаз” исходя из поданных отчетов должен осуществить возврат оставшихся по акции средств на газсбыты. И скоро уже конечные потребители смогут их получить, приложив определенные усилия.

Как забрать. Потребители газопоставляющих компаний Региональной газовой компании (РГК), которых в стране большинство, смогут забрать свои деньги уже на следующей неделе. С 20 апреля в их личных кабинетах на сайте 104.ua, где программа НАКа называется “Твоя энергонезависимость”, появится новый функционал, который позволит вернуть деньги на свой лицевой счет. Там они останутся в виде текущей переплаты и будут списываться по мере дальнейшего потребления.

Забрать переплату в виде денег. По желанию можно забрать переплату и в виде денег. Для этого необходимо направить на почтовый или электронный адрес газсбыта заявление в электронном формате или оставить подписанное заявление на бумаге в специальном ящике, который установлен на входе каждого из центров обслуживания клиентов. Образец заявления можно скачать на сайте компании. Указать лицевой счет, паспортные данные и номер идентификационного счета, а также счет в банке, на который нужно отправить переплату. После получения заявления средства будут без задержек направлены на указанный банковский счет.

По материалам УБР
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