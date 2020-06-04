"ДТЭК ВИЭ" Ахметова за год увеличила чистую прибыль на 119%

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В 2019 году ДТЭК ВИЭ (возобновляемая энергетика) по сравнению с 2018 годом увеличила чистую прибыль на 119% – до 2,85 млрд грн, показатель EBITDA компании вырос на 111% – до 3,88 млрд. грн.
Об этом свидетельствует финотчет компании.
Инвестиции в развитие зеленой энергетики выросли по сравнению с 2018 годом на 113%, составив 8,9 млрд грн.
По данным компании, ввод в эксплуатацию новых электростанций позволил увеличить отпуск зеленой электроэнергии на 106% – до 1,4 млрд кВт-ч.
В 2019 году кредитный портфель ДТЭК ВИЭ вырос на 80% и достиг 21,7 млрд грн, говорится в сообщении.
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При этом уточняется, что в отчетном периоде компания привлекла заемное финансирование от консорциума трех немецких банков под гарантии экспортно-кредитных агентств в размере 90 млн евро и осуществила выпуск дебютных зеленых еврооблигаций со сроком обращения пять лет на сумму 325 млн евро, основными держателями которых стали европейские инвестиционные фонды, в том числе специализирующиеся на инвестициях в “зеленые” проекты.
По информации компании, на сегодняшний день действующий портфель проектов “зеленой” генерации ДТЭК ВИЭ составляет 950 МВт, в строительство которых было инвестировано 1,2 млрд евро собственных и заемных средств.
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