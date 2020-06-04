Vivo X50 стал первым в мире смартфоном со встроенным стабилизатором камеры (фото,видео)

Компания vivo провела презентацию новой серии смартфонов X50, в рамках которой было представлено три модели. Одной из главных фишек всех трёх аппаратов стала уникальная камера со встроенным стабилизатором, впервые применяемая в мобильных устройствах.

Vivo X50 Pro получил изогнутый по краям 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой сенсорного слоя 180 Гц. Заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Уникальной особенностью всей серии смартфонов X50 стал встроенный стабилизатор в основной камере. Для компенсации тряски во время съёмки он смещает матрицу по разным осям на угол до 3 градусов. По заверениям vivo, такое решение обеспечивает на 300% более плавную картинку в сравнении с традиционной системой оптической стабилизации (OIS).



vivo X50 Pro/Фото: news.mydrivers.com

В качестве основной камеры X50 Pro используется новый 48-мегапиксельный сенсор IMX598, разработанный vivo и Sony. Он дополнен объективом со светосилой f/1.6. Смартфон также оснащён перископической камерой на 8 Мп с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. Остальные две камеры — «портретник» на 13 Мп с фокусным расстоянием 50 мм и «ширик» на 8 Мп с углом обзора 120 градусов. Камера поддерживает множество режимов съёмки, включая ночной Super Night Scene 4.0, возможность записи видео с эффектом боке и другие.

Vivo X50 Pro+ отличается от обычного X50 Pro частотой обновления экрана 120 Гц при частоте дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, флагманским процессором Snapdragon 865, более быстрой памятью, наличием выделенного Hi-Fi чипа CS43131 и основной камерой с большим 1/1,3-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL GN1 с размером пикселя 1,2 мкм.

Кроме того, X50 Pro+ будет выпускаться в варианте с кожаной задней крышкой.



vivo X50/Фото: news.mydrivers.com

Vivo X50 — базовая модель серии и почти полная копия Pro-версии по всем характеристикам. От «старшего брата» аппарат отличается плоским экраном и отсутствием перископического объектива с оптическим зумом, вместо которого установлен макрообъектив с возможностью фокусировки с расстояния всего 1,5 см.