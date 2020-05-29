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В Киеве в апреле вынесли постановлений о нарушении правил парковки на более 2 млн грн – Кличко

В Киеве в апреле вынесли постановлений о нарушении правил парковки на более 2 млн грн – Кличко

В апреле в столице вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки на сумму свыше 2 миллиона гривен.

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Киева Виталий Кличко.

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“Введение или ослабление карантинных ограничений не отменяет действие законов и правил. В том числе и правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Более того, количество паркомест, где можно оставить свое авто без нарушений, увеличилось. В том числе, в центре города. Найти адреса парковок можно на сайте КП “Киевтранспарксервис”, – отметил он.

По словам Кличко, инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющие на безопасность дорожного движения и трафик.

“Например, в апреле инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки на сумму свыше 2 миллионов гривен. И напомню, что игнорирование правил парковки стоит недешево. Также подчеркну, что инспекторы по парковке не имеют права брать наличные в счет оплаты за парковку”, – добавил Кличко.

По материалам УНН
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