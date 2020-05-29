Ответственность местных властей при распределении соцпомощи усилят – Лазебная

В Кабинете министров Украины намерены пересмотреть некоторые социальные программы. Правительство одобрило ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют предоставление социальных услуг семьям с детьми и усиливают ответственность органов местного самоуправления.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

“Важным вопросом, который должен быть на постоянном контроле местных властей, является недопущение попадания детей в интернатные заведения. И мы сегодня на заседании правительства утвердили ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предоставления и получения социальных услуг для семьи и усиливающих ответственность органов местного самоуправления”, – рассказала министр.

Лазебная считает, что очень важным направлением деятельности является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, в частности, профилактика жестокого обращения с детьми и создания благоприятной среды для воспитания ребенка в общинах.

По словам министра, Кабмин утвердил новый порядок принятия решений и организации предоставления социальных услуг, усовершенствовал деятельность поставщиков социальных услуг для обеспечения их доступности для детей и семей с детьми.

Кроме того, Кабмин изменил механизм социального заказа для поддержки развития рынка социальных услуг, определил новый механизм софинансирования социальной услуги и урегулировал формирование тарифов на нее.

“Мы определили механизм контроля мониторинга и оценки качества социальных услуг. И теперь очень важно, чтобы в этом контексте нас услышали руководители органов местного самоуправления, поскольку именно от них сейчас зависит организация предоставления услуг для семей с детьми”, – подчеркнула министр.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID -19 на выплату пособий на детей физических лиц-предпринимателей.

Сумма может составлять от 1779 грн до 2218 грн в зависимости от возраста ребенка.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты