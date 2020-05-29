Ответственность местных властей при распределении соцпомощи усилят – Лазебная

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Кабинете министров Украины намерены пересмотреть некоторые социальные программы. Правительство одобрило ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют предоставление социальных услуг семьям с детьми и усиливают ответственность органов местного самоуправления.
Об этом в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
“Важным вопросом, который должен быть на постоянном контроле местных властей, является недопущение попадания детей в интернатные заведения. И мы сегодня на заседании правительства утвердили ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предоставления и получения социальных услуг для семьи и усиливающих ответственность органов местного самоуправления”, – рассказала министр.
Лазебная считает, что очень важным направлением деятельности является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, в частности, профилактика жестокого обращения с детьми и создания благоприятной среды для воспитания ребенка в общинах.
По словам министра, Кабмин утвердил новый порядок принятия решений и организации предоставления социальных услуг, усовершенствовал деятельность поставщиков социальных услуг для обеспечения их доступности для детей и семей с детьми.
Кроме того, Кабмин изменил механизм социального заказа для поддержки развития рынка социальных услуг, определил новый механизм софинансирования социальной услуги и урегулировал формирование тарифов на нее.
“Мы определили механизм контроля мониторинга и оценки качества социальных услуг. И теперь очень важно, чтобы в этом контексте нас услышали руководители органов местного самоуправления, поскольку именно от них сейчас зависит организация предоставления услуг для семей с детьми”, – подчеркнула министр.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксацииВчера, 10:30 - 4051 27
С 1 июня заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД: деталиВчера, 09:50 - 2502 10
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 460 7
Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%Вчера, 14:00 - 1737 5
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 5082 4
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 5082 4
Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларированиеВчера, 14:15 - 4272 4
Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксацииВчера, 10:30 - 4051 27
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryВчера, 18:25 - 3419
С 1 июня заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД: деталиВчера, 09:50 - 2502 10
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 291 1
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2557 1
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 998
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 915 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1037 1