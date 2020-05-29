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Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма

Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма

Apple временно закрыла большинство своих розничных магазинов в США из-за безопасности сотрудников и клиентов, поскольку протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, продолжают распространяться по всей стране. Многочисленные Apple Store были атакованы мародерами.

iPhone Apple утверждает, что закрытие магазинов продлится до воскресенья. В некоторых местах с обширными повреждениями магазины могут закрыться на неопределенное время.

“Учитывая здоровье и безопасность наших команд, мы приняли решение оставить в воскресенье несколько наших магазинов в США закрытыми”, – говорится в сообщении компании. Только 140 из 271 розничных магазинов Apple в США были вновь открыты после карантина, прежде чем на прошлой неделе вспыхнули протесты. Одним из первых целевых магазинов был Apple Uptown в Миннеаполисе, который был разграблен.

Последующие протесты привели к повреждению или разграблению магазинов в Портленде, Филадельфии, Бруклине, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелесе, Чарльстоне, Вашингтоне, округ Колумбия, Скоттсдейле и Сан-Франциско. Продукты Apple, украденные из магазинов, после выхода из здания становятся неработоспособными и могут отслеживаться властями.

По материалам bigmir.net
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