К законопроекту об игорном бизнесе поступило около 3,5 тысячи поправок - Железняк

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К законопроекту №2285-п “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” поступило почти 3,5 тысячи поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.
“3 июня 2020 года в 15.00 наш комитет начнет рассматривать 3445 поправок в законопроект об игорном бизнесе 2285-д”, – написал он.
Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 16 января 2020 года.
Документ предусматривает введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии. Предлагается разрешить размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.
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