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Фонд госимущества: Чистый убыток "Центрэнерго" за 2019 год – более 2 миллиардов

Фонд госимущества: Чистый убыток "Центрэнерго" за 2019 год – более 2 миллиардов

Приватизация производителя тепловой энергии – “Центрэнерго” – планируется на второй квартал 2021 года, Фонд госимущества оценивает чистый убыток госкомпании за 2019 год на уровне более 2 млрд грн.

Об этом в комментарии Reuters заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной отсрочки большей части процесса приватизации на следующий год.

“Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по вопросам приватизации.

Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии проведет все необходимые процедуры подготовки предприятия к приватизации”, – сказал Сенниченко.

Глава Фонда госимущества также прокомментировал смену и.о. гендиректора компании и убытки “Центрэнерго”.

Сенниченко заявил, что предыдущее руководство компании отказалось публиковать финансовый отчет за 2019 год, Фонд оценивает убытки “Центрэнерго” за это время в более чем 2 млрд грн.

Reuters пишет, что предыдущее руководство компании не ответило ему на запрос о комментарии по убыткам.

По словам главы Фонда госимущества, определить цену на “Центрэнерго” удастся только после того, как в компании проведут ревизию и оценят ее убытки и долги.

Олигарх Игорь Коломойский перенес офис “Центрэнерго” после того, как сменилось руководство компании.

29 мая Фонд госимущества вернул “Центрэнерго” под контроль государства – наблюдательный совет “Центрэнерго” назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности “Центрэнерго”, приватизация будет проводиться после урегулирования ситуации с COVID-19.

Ранее Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции ПАО “Центрэнерго”, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

В марте правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании “Технова” (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО “Центрэнерго”.

По материалам Економічна Правда
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