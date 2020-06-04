Каждая десятая компания Польши запланировала взять в наем украинца

Польские компании все больше рассчитывают на рабочую силу из Украины, на это рассчитывает каждая десятая фирма.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса «Барометр польского рынка труда» от компании Personnel Service.

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Результат опроса показал, что в I квартале 2020 года 35% крупных польских компаний использовали рабочую силу из Украины. В числе средних и малых предприятий таких было меньше — 12% и 10% соответственно.

Большинство работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам с Украины – 89%. Негативно относятся к работникам из Украины всего 2%.

Около 72% респондентов заявили, что украинский работник в равной степени компетентен, как и польский.

Качества, за которые работодатели высоко ценят сотрудников из Украины – это, прежде всего, трудолюбие, высокая адаптивность к рабочей среде, быстрое изучение языка и создание позитивной атмосферы. Работодатели также ценят украинских рабочих за скромность.

Тем не менее, в ближайшее время украинцам будет несколько сложнее найти работу в Польше. Польские компании, которые ищут сотрудников на временную работу, начали трудоустраивать поляков, возвращающихся из стран западной Европы.

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