Каждая десятая компания Польши запланировала взять в наем украинца

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Польские компании все больше рассчитывают на рабочую силу из Украины, на это рассчитывает каждая десятая фирма.
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса «Барометр польского рынка труда» от компании Personnel Service.
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Результат опроса показал, что в I квартале 2020 года 35% крупных польских компаний использовали рабочую силу из Украины. В числе средних и малых предприятий таких было меньше — 12% и 10% соответственно.
Большинство работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам с Украины – 89%. Негативно относятся к работникам из Украины всего 2%.
Около 72% респондентов заявили, что украинский работник в равной степени компетентен, как и польский.
Качества, за которые работодатели высоко ценят сотрудников из Украины – это, прежде всего, трудолюбие, высокая адаптивность к рабочей среде, быстрое изучение языка и создание позитивной атмосферы. Работодатели также ценят украинских рабочих за скромность.
Тем не менее, в ближайшее время украинцам будет несколько сложнее найти работу в Польше. Польские компании, которые ищут сотрудников на временную работу, начали трудоустраивать поляков, возвращающихся из стран западной Европы.
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