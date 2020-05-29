Ставки по долларовым кредитам за месяц упали на 3%

Процентные ставки по новым долларовым кредитам банков для населения в апреле 2020 года составили 14,10% годовых, что на 3,02 п.п. ниже, чем в марте.

Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной и финансовой статистики Национального банка Украины за апрель.

Ставки по новым банковским кредитам в гривне для населения за месяц (апрель к марту) выросли на 0,36 п.п. – до 33,71%.

Процентные ставки по новым кредитам банков в евро для населения в апреле составляли 18,50% годовых, что на 8,72 п. п. выше по сравнению с мартом.

Ставки по новым кредитам для нефинансовых корпораций в гривне за месяц снизились на 0,47 п.п. – до 13,51%, в долларах США – упали на 0,79 п.п., до 4,66%, в евро – упали на 0,45 п.п., до 4,99%.

При этом ставки по непогашенным кредитам для населения в гривне за месяц снизились на 1,60 п. п. – до 37,45%, в долларах США – упали на 0,33 п.п., до 12,25%, в евро – упали на 2,66 п.п., до 9,73%.

Тогда как ставки по непогашенным кредитам для нефинансовых корпораций в гривне за месяц снизились на 0,07 п. п. – до 17,48%, в долларах США – упали на 0,72 п. п., до 7,81%, в евро – упали на 1,22 п. п., до 6,67%.

Добавим, данные приведены с учетом кредитов овердрафт, кредитов с первоначальным сроком погашения до 1 года, от 1 до 5 лет и более 5 лет.

Справка Finance.ua:

В Нацбанке сообщали, что в мае 2020-го объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились.

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