Межбанк: ситуация останется позитивной для гривны

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно активно, хотя и без особого объема операций. Причина – “эффект первого дня месяца”. По терминологии банковских сотрудников – “клиенты считаются”. Им нужно подвести итоги прошедшего отчетного периода, окончательно определиться со стратегией на новый месяц и обычно это снижает их активность на рынке, в том числе и валютном.

По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке будут в пределах до $140-160 млн при совершении до 420-500 сделок.

Не стоит забывать и то, что с сегодняшнего дня произойдут очередные послабления по карантину, что в ближайшее время добавит активности у участников рынка.

Экспортеры продолжат тратить полученную от Госказначейства гривну от возмещений НДС.

Как и в последние дни мая, при наличии избытка предложения доллара на рынке Нацбанк снова выйдет на торги с выкупом валюты, что удержит котировки доллара от значительного проседания. Поэтому особого провала котировок сегодня мы не ожидаем. Спекулянты поработают как в формате «в две стороны», так и попытаются снова покачать рынок в течение дня в моменты выхода на торги основных игроков.

В целом, ситуация останется позитивной для гривны, а необходимость у компаний в финансировании текущей деятельности (при дефиците гривны у всех клиентов) – также скажется на поведении рынка.

По нашим прогнозам, 1 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,75-26,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,83 / 26,86

евро – 29,83 / 29,86

российский рубль – 0,3800 / 0,3806

Курсы валют на Межбанке

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