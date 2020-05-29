Межбанк: ситуация останется позитивной для гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно активно, хотя и без особого объема операций. Причина – “эффект первого дня месяца”. По терминологии банковских сотрудников – “клиенты считаются”. Им нужно подвести итоги прошедшего отчетного периода, окончательно определиться со стратегией на новый месяц и обычно это снижает их активность на рынке, в том числе и валютном.
По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке будут в пределах до $140-160 млн при совершении до 420-500 сделок.
Не стоит забывать и то, что с сегодняшнего дня произойдут очередные послабления по карантину, что в ближайшее время добавит активности у участников рынка.
Экспортеры продолжат тратить полученную от Госказначейства гривну от возмещений НДС.
Как и в последние дни мая, при наличии избытка предложения доллара на рынке Нацбанк снова выйдет на торги с выкупом валюты, что удержит котировки доллара от значительного проседания. Поэтому особого провала котировок сегодня мы не ожидаем. Спекулянты поработают как в формате «в две стороны», так и попытаются снова покачать рынок в течение дня в моменты выхода на торги основных игроков.
В целом, ситуация останется позитивной для гривны, а необходимость у компаний в финансировании текущей деятельности (при дефиците гривны у всех клиентов) – также скажется на поведении рынка.
По нашим прогнозам, 1 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,75-26,95 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,83 / 26,86
евро – 29,83 / 29,86
российский рубль – 0,3800 / 0,3806
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на воду снова вырастут: когда и почемуВчера, 21:00 - 8275 8
Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксации2 ч. назад - 1064 7
Спрос на дешевое жилье рухнул на 90% - экспертыВчера, 18:00 - 11309 7
Дом или квартира: где предпочитают жить европейцы (инфографика)Вчера, 20:03 - 5544 5
С 1 июня заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД: детали2 ч. назад - 972 3
Спрос на дешевое жилье рухнул на 90% - экспертыВчера, 18:00 - 11309 7
Тарифы на воду снова вырастут: когда и почемуВчера, 21:00 - 8275 8
Дом или квартира: где предпочитают жить европейцы (инфографика)Вчера, 20:03 - 5544 5
Б/у автомобили, которые покупали чаще других в 1 квартале 2020 (инфографика)Вчера, 12:28 - 3998
Недвижимость при карантине: как изменялся рынок (инфографика)Вчера, 16:00 - 3870 1
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2208 1
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 896
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 843 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 976 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1726