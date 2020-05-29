Создание запаса нефти хотят возложить на бизнес. Топливо может подорожать

В Минэконерго продолжается разработка модели минимального запаса нефти и нефтепродуктов (МЗНН), обязанности по созданию которого Украина взяла на себя в рамках имплементации директив ЕС. МЗНН должен быть сформирован до конца 2022 года и состоять из не менее 2 млн т сырой нефти. Однако предложенная профильным министерством модель создания запаса может привести к скачку цен, говорится в заявлении Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

По итогам проведенного 28 мая онлайн-заседания рабочей группы, созданной депутатами Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ, предложенная Минэкоэнерго модель функционирования МЗНН, согласно которой создание, размещение и поддержание 60% запаса возлагается на субъекты рынка, приведет к росту розничных цен на топливо для граждан и промышленности, говорят в НАУ.

Бизнесу мероприятие обойдется в $1 млрд. Кроме того, исполнение обязательств еще более искривит конкурентную среду между легальными и нелегальными участниками рынка, на которых поручение властей распространяться не будет.

В НАУ, поддерживая необходимость создания МЗНН, предложили модель, по которой МЗНН будет на 100% финансироваться из госсредств, полученных в результате уплаты части акцизного налога из произведенных в Украине и импортированных бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа, а также за счет других источников (к примеру, кредитов под госгарантии), не запрещенных законодательством.

В НАУ убеждены, что необходимые для создания МЗНН средства в бюджете могут быть получены в результате активизации широкомасштабной борьбы правоохранителей против нелегалов. А также через сбалансирование ставки акциза налога на бензин и сжиженный газ: в сторону уменьшения для бензина и в сторону увеличения – для сжиженного газа, предлагают в ассоциации.

Кроме того, по мнению представителей НАУ, МЗНН должен быть равен 90-дневному объему среднесуточного импорта нефти и нефтепродуктов или 60-дневному объему среднесуточного внутреннего потребления. Соотношение сырой нефти и моторных топлив в запасе должно составлять 30/70, а соотношение дизельного топлива и бензинов – 62/38. Такие пропорции, отмечается в сообщении, прописаны Директивой 2009/119 / ЕС и Регламентом (ЕС) № 1099/2008.