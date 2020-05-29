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Марченко сообщил, обсуждались ли с МВФ в новой программе тарифы на электроэнергию

Марченко сообщил, обсуждались ли с МВФ в новой программе тарифы на электроэнергию

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса Международного валютного фонда (МВФ). Впрочем, сегодня инициативы правительства в этом вопросе поддерживают.

Он рассказал, что тему цен на э/э не поднимают. “Нет, так как программа у нас Stand-by, в данной программе эти вопросы не поднимаем”, – рассказал он.

Также он рассказал о других вопросах программы. Министр ответил, будет ли подниматься вопрос о проблемных активах госбанков.

“Мы вместе с НБУ и нашими международными партнерами проделали огромную работу, чтобы госбанки могли начать активно работать с NPL (проблемные кредиты, – ред.) в этом году, и надеемся на обеспечение результата со стороны госбанков”, – сказал он.

Марченко также рассказал, что обязательства ,которые могли быть не выполнены в рамках предыдущих программ, перешли уже в новую. Он подчеркнул, что команда Фонда не изменилась.

“Сейчас меняется глава миссии в Украине. Вместо Рона ван Родена будет Иванна Владкова-Холлар. Обязательства по таким направлениям, как антикоррупция, банковская система, правосудие и суды, единое юрлицо – остаются прежними”, – добавил он.

Напомним, украинское государство ожидает, что МВФ утвердит программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров 5 июня. Украина получит транши МВФ в три этапа.

По материалам РБК-Украина
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