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"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на сотни миллионов долларов

"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на сотни миллионов долларов

В “Газпроме” заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол.. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

Об этом заявил глава правления “Газпрома” Алексей Миллер, передает РБК.

“Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года”, — сказал Миллер.

Глава “Газпрома” добавил, что соответствующее уведомление было направлено 29 мая министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.

Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Беларуси предложило “Газпрому” снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

“В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО “Газпром” вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа”, – сказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже. “В качестве одного из механизмов пересмотра предложена (“Газпрому” – ред.) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам”, – добавил министр.

По материалам Економічна Правда
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