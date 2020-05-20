"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на сотни миллионов долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В “Газпроме” заявили, что Беларусь должна за поставленный природный газ более 165 млн дол.. Переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.
Об этом заявил глава правления “Газпрома” Алексей Миллер, передает РБК.
“Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года”, — сказал Миллер.
Глава “Газпрома” добавил, что соответствующее уведомление было направлено 29 мая министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на поставляемый газ до мировых.
Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.
Позднее министерство энергетики Беларуси предложило “Газпрому” снизить стоимость газа для республики в 2020 году.
“В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО “Газпром” вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа”, – сказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.
Он также заявил, что Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже. “В качестве одного из механизмов пересмотра предложена (“Газпрому” – ред.) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам”, – добавил министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации7 ч. назад - 1884 15
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления8 ч. назад - 2832 14
Герус объяснил, почему в Украине стоимость угля вдвое выше, чем в Европе5 ч. назад - 1055 6
Госкосмос обещает начать запуск ракет через три-четыре годаВчера, 22:45 - 888 5
В метро Киева с 1 июня будут вводить ограничения на вход3 ч. назад - 778 4
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления8 ч. назад - 2832 14
С июня заработают 50 камер системы видеофиксации нарушений ПДДВчера, 19:00 - 2703
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации7 ч. назад - 1884 15
Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на еврономерах10 ч. назад - 1633
Минфин назвал условия, на которых Украина взяла кредит МВФ6 ч. назад - 1343 1
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)5 ч. назад - 224
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 550
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 565 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 828 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1481