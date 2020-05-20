Киевлянам разъяснили, почему повысился тариф на вывоз мусора

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За последний период часть горожан получила квитанции с измененной (более высокой) суммой оплаты за услугу по вывозу бытовых отходов.
Об этом сообщает КП Киевкоммунсервис.
“Киевкоммунсервис” поясняет, что с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни вируса Covid-19, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА (протокол заседания №13 от 17.03.2020) было принято решение заварить мусоропроводы в большинстве домов. Это напрямую повлияло на суммы в платежках.
Поскольку расчет стоимости услуги по вывозу бытовых отходов осуществляется на основе действующих норм образования отходов для многоэтажных домов с благоустроенными мусоропроводами – такая норма на одного человека (ниже), и составляет 1,93 м.куб. в год, для жилых домов без мусоропроводов – 2,15 м. куб. соответственно.
Стоимость услуги на одного жителя выросла на 3 грн. 69 коп.
Там отмечают, что с апреля 2019 года тарифы на услугу по вывозу бытовых отходов не менялись, а увеличение платы произошло исключительно в связи с завариванием мусоропроводов. Для таких домов увеличено количество контейнеров или изменен график вывоза мусора.
Заваривание мусоропроводов не относится к компетенции КП “Киевкоммунсервис”.
Напомним, что льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве будет продолжаться до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.
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