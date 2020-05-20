0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 192 0

Киевлянам разъяснили, почему повысился тариф на вывоз мусора

Киевлянам разъяснили, почему повысился тариф на вывоз мусора

За последний период часть горожан получила квитанции с измененной (более высокой) суммой оплаты за услугу по вывозу бытовых отходов.

Об этом сообщает КП Киевкоммунсервис.

“Киевкоммунсервис” поясняет, что с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни вируса Covid-19, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА (протокол заседания №13 от 17.03.2020) было принято решение заварить мусоропроводы в большинстве домов. Это напрямую повлияло на суммы в платежках.

Поскольку расчет стоимости услуги по вывозу бытовых отходов осуществляется на основе действующих норм образования отходов для многоэтажных домов с благоустроенными мусоропроводами – такая норма на одного человека (ниже), и составляет 1,93 м.куб. в год, для жилых домов без мусоропроводов – 2,15 м. куб. соответственно.

Стоимость услуги на одного жителя выросла на 3 грн. 69 коп.

Там отмечают, что с апреля 2019 года тарифы на услугу по вывозу бытовых отходов не менялись, а увеличение платы произошло исключительно в связи с завариванием мусоропроводов. Для таких домов увеличено количество контейнеров или изменен график вывоза мусора.

Заваривание мусоропроводов не относится к компетенции КП “Киевкоммунсервис”.

Напомним, что льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве будет продолжаться до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.

Справка Finance.ua:

  • В Минрегионе сообщили, что общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн).
  • На период карантина увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

Оплата коммунальных услуг без комиссии 🛁

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.