0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Степанов рассказал, какие категории работников старше 60 лет могут выходить на работу во время карантина

Степанов рассказал, какие категории работников старше 60 лет могут выходить на работу во время карантина

Постановление Правительства об адаптивном карантине предусматривает, что лица от 60 лет подлежат обязательной самоизоляции. Это категория из группы риска, и 70% летальных случаев вследствие коронавирусной инфекции в Украине составляют представители именно этой группы.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала

Есть перечень профессий, представителям которых в возрасте 60+ разрешено выходить на работу даже во время карантина. Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.

“Все противоэпидемические ограничения и меры установлены Постановлением Правительства. Люди, которые входят в группы риска и подлежащие самоизоляции – это, среди прочих, и лица старше 60 лет. Это делается ради здоровья и жизни этих людей. Впрочем, в документе есть исключения. Определенные категории 60+ могут не находиться в самоизоляции и работать, но с соблюдением правил, установленных в стране. Это, в частности, масочный режим, пользование антисептиками и т. д.”, – пояснил Максим Степанов.

По словам Министра здравоохранения, более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине пришлись на больных, входивших в группы риска, в частности, лиц старше 60 лет.

Исключения, касающиеся категории 60+, то есть разрешение на работу во время карантина имеют:

  • государственные служащие и работники государственных органов и органов местного самоуправления;
  • народные депутаты Украины и депутаты местных советов;
  • судьи;
  • военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;
  • лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые:
  • осуществляют деятельность и оказывают услуги в отраслях энергетики, химической промышленности, транспорта, в сферах информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
  • предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, поставки электроэнергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
  • являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
  • включены в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • объектами потенциально опасных технологий и производств.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению с маем прошлого, 2019 года.
  • По данным Кабинета Министров Украины, более 200 тысяч украинцев официально зарегистрировались безработными с начала карантина с 12 марта.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.