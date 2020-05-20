Степанов рассказал, какие категории работников старше 60 лет могут выходить на работу во время карантина

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Постановление Правительства об адаптивном карантине предусматривает, что лица от 60 лет подлежат обязательной самоизоляции. Это категория из группы риска, и 70% летальных случаев вследствие коронавирусной инфекции в Украине составляют представители именно этой группы.
Об этом говорится в сообщении Правительственного портала
Есть перечень профессий, представителям которых в возрасте 60+ разрешено выходить на работу даже во время карантина. Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге.
“Все противоэпидемические ограничения и меры установлены Постановлением Правительства. Люди, которые входят в группы риска и подлежащие самоизоляции – это, среди прочих, и лица старше 60 лет. Это делается ради здоровья и жизни этих людей. Впрочем, в документе есть исключения. Определенные категории 60+ могут не находиться в самоизоляции и работать, но с соблюдением правил, установленных в стране. Это, в частности, масочный режим, пользование антисептиками и т. д.”, – пояснил Максим Степанов.
По словам Министра здравоохранения, более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине пришлись на больных, входивших в группы риска, в частности, лиц старше 60 лет.
Исключения, касающиеся категории 60+, то есть разрешение на работу во время карантина имеют:
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