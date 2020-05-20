"Антивирусный" фонд госбюджета: за 5 недель карантина использовали всего 20% средств

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Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином было распределено лишь 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда – не распределенными остаются 51,6 млрд грн.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Минфина.
“Порядок использования средств из него был принят 22 апреля. Решение о первом распределении средств было принято уже 27 апреля. Объем фонда составляет 64,7 млрд грн. На 25 мая правительством было распределено лишь 13,02 млрд грн (или 20%) из средств фонда. Не распределенными остаются 51,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.
По данным Минфина, по состоянию на 25 мая средства из Фонда получили всего 3 распорядителя:
Инфографика: Экономическая правда
“Как мы и прогнозировали ранее, правительство не успевает (или же не имеет потребности) использовать в полном объеме деньги Ковид-фонда. А поскольку пик эпидемии, кажется, уже пройден, не исключено, что у правительства и парламента возникнет большое искушение или использовать средства Ковид-фонда на нужды, не связанные с карантином, или же продлевать карантин как можно дольше (ведь право на использование средств Ковид-фонда у Правительства есть лишь в течение карантина + 30 дней после его завершения)”, подчеркивают экономисты.
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