"Антивирусный" фонд госбюджета: за 5 недель карантина использовали всего 20% средств

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином было распределено лишь 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда – не распределенными остаются 51,6 млрд грн.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Минфина.

“Порядок использования средств из него был принят 22 апреля. Решение о первом распределении средств было принято уже 27 апреля. Объем фонда составляет 64,7 млрд грн. На 25 мая правительством было распределено лишь 13,02 млрд грн (или 20%) из средств фонда. Не распределенными остаются 51,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.

По данным Минфина, по состоянию на 25 мая средства из Фонда получили всего 3 распорядителя:

Минэкономики – 6 млрд грн. Эти деньги были направлены на предоставление дополнительного финансирования Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

Минздрав – 3,09 млрд грн. Из этих средств почти 2,99 млрд предназначены обеспечить осуществление мер для борьбы с коронавирусом, а 100 млн грн будут использованы на закупку аппаратов ИВЛ ;

; Министерство социальной политики – 3,39 млрд грн. Из них 1,66 млрд грн будет потрачено на помощь на детей ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы налогообложения и 2,28 млрд грн финансовой помощи Фонду социального страхования.



Инфографика: Экономическая правда

“Как мы и прогнозировали ранее, правительство не успевает (или же не имеет потребности) использовать в полном объеме деньги Ковид-фонда. А поскольку пик эпидемии, кажется, уже пройден, не исключено, что у правительства и парламента возникнет большое искушение или использовать средства Ковид-фонда на нужды, не связанные с карантином, или же продлевать карантин как можно дольше (ведь право на использование средств Ковид-фонда у Правительства есть лишь в течение карантина + 30 дней после его завершения)”, подчеркивают экономисты.