В России подсчитали падение ВВП из-за нефтяной войны и коронакризиса

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Экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.
И это при том, что с начала года ВВП страны рос на 1,6% в январе, 2,6% в феврале и 0,8% в марте. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ, который был опубликован в четверг, 29 мая.
В результате за январь-апрель 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,6% за январь-март.
“ВВП в апреле 2020 года снизился на 12,0% по сравнению с апрелем 2019 года. Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России с целью борьбы с коронавирусом, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах – торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9%”, – говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.
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