0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

В России подсчитали падение ВВП из-за нефтяной войны и коронакризиса

В России подсчитали падение ВВП из-за нефтяной войны и коронакризиса

Экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

И это при том, что с начала года ВВП страны рос на 1,6% в январе, 2,6% в феврале и 0,8% в марте. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ, который был опубликован в четверг, 29 мая.

В результате за январь-апрель 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,6% за январь-март.

ВВП в апреле 2020 года снизился на 12,0% по сравнению с апрелем 2019 года. Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России с целью борьбы с коронавирусом, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах – торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9%”, – говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.

По материалам Интерфакс
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.