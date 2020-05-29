Роботы-официанты: в Нидерландах придумали, как уберечь клиентов ресторана от COVID-19 (фото)

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В ресторане китайской кухни в Нидерландах придумали необычный способ обслуживания клиентов – в ресторане будут работать специальные роботы вместо настоящих официантов. Все для того, чтобы уменьшить вероятность заражения COVID-19.
Об этом сообщили в издании AP и объяснили, что также это поможет людям, которые не хотят контактировать с другими, сохранять спокойствие во время отдыха в заведении.
Владелец ресторана Шаосун Ху еще осенью 2019 года увидел роботизированных официантов в Китае. Он был уверен, что хочет для своего ресторана таких же роботов, однако и не подозревал, что со временем это станет как никогда актуально.
Когда вспыхнула эпидемия COVID-19, Шаосун Ху решил, что самое время воплотить замысел в реальность. Они заказали необычных “работников”. Дочь Ху, Лия, которая также работает в ресторане, рассказала, что роботов доставили раньше, чем ожидалось. Рестораны Нидерландов из-за карантинных ограничений будут закрыты до 1 июня. Поэтому испытать инновацию посетители смогут только после очередного ослабления карантина.
Фото АР
“Привет и добро пожаловать”, – так приветствуют роботы голосом, который накануне записывают и программируют.
Обязанности роботов:
Фото АР
Также очень важно, что роботы соблюдают правила социальной дистанции.
“Мы будем использовать их, чтобы быть уверенными, что в ресторане соблюдают дистанцию в 1,5 метра, которые нам так нужны во время коронавирусного кризиса”, – сказала Ли Ху.
Владельцы ресторана убеждали, что роботы помогают им освободиться от определенной работы.
“Мы часто заняты, чистим столы, а роботы дают нам дополнительные руки”, – сказала дочь Ху.
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