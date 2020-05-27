Пандемия ударила по гривне меньше, чем предыдущие кризисы - Bloomberg

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Украинцы привыкли, что кризисы обычно обваливают их национальную валюту. Но во времена, когда пандемия коронавируса наносит удар по экономике, гривна ослабла меньше, чем в предыдущие периоды турбулентности. И это, как пишет Bloomberg, создает пространство для еще большего сокращения процентной ставки.
Глобальный финансовый кризис 2008 года, свержение пророссийского режима в Украине и дальнейшие события после этого вызвали резкую девальвацию национальной валюты. Национальный банк защищал гривну, продавая валютные резервы и поднимая стоимость займов. В 2015 году этот показатель вырос до 30%.
На этот раз состояние украинской валюты значительно лучше. Поэтому Нацбанк может продолжить сокращать процентную ставку, что должно помочь экономике после снятия карантина. Показатель может быть опущен ниже запланированных 7% до конца года. Об этом изданию сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
Bloomberg отмечает, что в 2019 году гривна была валютой с лучшими результатами в соотношении к доллару США. Инвесторы много вкладывали в правительственные локальные бонды с высокой доходностью. Однако, выход для них оказался сложным. Потому что о вторичном рынке нет и речи. Покупатели, которые не пролонгировали свои активы, должны хранить их до истечения срока действия. Это защищает гривну от отрицательного давления.
Еще одним фактором поддержки украинской валюты станет заем от МВФ в размере 5 миллиардов долларов, который ожидает одобрения руководства фонда. Киев рассчитывает, что сможет получить 1,9 млрд долларов в течение следующего месяца, попутно успокаивая инвесторов. Все это помогло Украине сокращать стоимость займов семь раз подряд в апреле. Дальнейшее уменьшение вероятно из-за падения мировых цен на энергоносители, которое помогает сдерживать рост потребительских цен ниже официального прогноза.
Сокращение процентной ставки будет хорошей новостью для экономики, которая по итогам года может сократиться на 7%. И это самое большое с 2009 года. Нацбанк, однако, не паникует и не прибегает к количественному смягчению, как многие другие развивающиеся страны. “Инфляция остается невысокой. Ситуация экономической и финансовой стабильности выглядит неплохо”, – сказал Сологуб.
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