В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)

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«Винницкая транспортная компания» выпустила на линию два троллейбуса собственного производства VinLine.
Об этом КП «Винницкая транспортная компания» сообщило на своей странице в FACEBOOK.
«Очередные винницкие троллейбусы VinLine вышли на маршруты города. Наши транспортники собрали две машины. Мастера Винницкой транспортной компании качественно поработали. Троллейбус почти бесшумный, низкопольный с удобным салоном», – говорится в сообщении.
Фото: с FACEBOOK-страницы компании
Отмечается, что отныне в Виннице на маршрутах будут работать шесть троллейбусов собственного производства. Они экономят до 40% электроэнергии по сравнению с более ранними моделями и имеют опцию автономного хода на 5 км. В течение года планировалось выпустить пять новых машин, впрочем, из-за эпидемии коронавируса эти планы компании пришлось скорректировать.
Фото: с FACEBOOK-страницы компании
Между тем винницкая городская власть рассматривает возможность запатентовать троллейбусы VinLine и усовершенствовать их, увеличив возможность их автономного хода до 20 км.
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