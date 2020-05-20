В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)

«Винницкая транспортная компания» выпустила на линию два троллейбуса собственного производства VinLine.

Об этом КП «Винницкая транспортная компания» сообщило на своей странице в FACEBOOK.

«Очередные винницкие троллейбусы VinLine вышли на маршруты города. Наши транспортники собрали две машины. Мастера Винницкой транспортной компании качественно поработали. Троллейбус почти бесшумный, низкопольный с удобным салоном», – говорится в сообщении.



Фото: с FACEBOOK-страницы компании

Отмечается, что отныне в Виннице на маршрутах будут работать шесть троллейбусов собственного производства. Они экономят до 40% электроэнергии по сравнению с более ранними моделями и имеют опцию автономного хода на 5 км. В течение года планировалось выпустить пять новых машин, впрочем, из-за эпидемии коронавируса эти планы компании пришлось скорректировать.



Фото: с FACEBOOK-страницы компании

Между тем винницкая городская власть рассматривает возможность запатентовать троллейбусы VinLine и усовершенствовать их, увеличив возможность их автономного хода до 20 км.