Государственный Укргазбанк выдал первый в Украине доступный кредит для стартапа

Первым в Украине стартапом, который получил «Доступный кредит 5-7-9%» на свой бизнес стал предприниматель из Хмельницкого. Укргазбанк выдал ему кредит в 1,3 млн грн под 7% годовых на эко-стартап – производство разжигателя огня из волокон древесной шерсти.

Об этом говорится на сайте банка.

Как отмечают банкиры, это 100% экологический продукт, который абсолютно безвреден для окружающей среды и человека в отличие от химических аналогов. Чтобы открыть дерево-обрабатывающий комплекс по производству древесной шерсти и разжигателя огня банк выдал кредит на 3 года. Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, которая покроет 80% суммы кредита. Сначала над проектом будут работать два специалиста, а в дальнейшем – предприятие обеспечит 8 рабочих мест.

По словам председателя правления Укргазбанка, первый кредит для стартапа – это сигнал для всех, у кого есть интересная идея, но считает, что реализовать ее невозможно из-за отсутствия опыта, поддержки или денег.

«Теперь это уже точно не повод отказываться от мечты. Именно государственная программа «Доступные кредит 5-7-9%» и создана для того, чтобы украинских бизнесменов и рабочих мест становилось больше, а наша продукция пользовалась спросом во всем мире. Особенно приятно и символично, что этот стартап с такими же ценностями, как и у нас – экологичность и безопасность людей, нашего будущего», – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В банке отмечают, что подобных предприятий в Украине всего лишь два, в мире же возможно не более десяти производителей такой продукции, а вот спрос на нее растет каждый день. В планах предпринимателя – покорение рынков ЕС и США.