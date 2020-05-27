Новая функция в Twitter позволит запланировать время публикации

Социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет пользователям программировать время публикации твитов.

Об этом говорится на странице Twitter Support.

«Еще не совсем готовы отправить в мир твит? Отныне Вы сможете его сохранить как черновик или запрограммировать его отправку на конкретное время», – заявили в соцсети.

Twitter также опубликовал короткое видео, в котором объясняет, как именно можно воспользоваться новой функцией.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal — Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020

Сейчас сохранение твитов как черновика доступно только в веб-приложении соцсети на компьютере и на телефоне.

Портал The Verge отмечает, что соцсеть начала «тестировать» эту функцию еще в ноябре прошлого года.