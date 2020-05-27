Новая функция в Twitter позволит запланировать время публикации

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет пользователям программировать время публикации твитов.
Об этом говорится на странице Twitter Support.
«Еще не совсем готовы отправить в мир твит? Отныне Вы сможете его сохранить как черновик или запрограммировать его отправку на конкретное время», – заявили в соцсети.
Twitter также опубликовал короткое видео, в котором объясняет, как именно можно воспользоваться новой функцией.
Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020
Сейчас сохранение твитов как черновика доступно только в веб-приложении соцсети на компьютере и на телефоне.
Портал The Verge отмечает, что соцсеть начала «тестировать» эту функцию еще в ноябре прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направленияВчера, 11:00 - 4076 18
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизацииВчера, 11:34 - 2585 16
Герус объяснил, почему в Украине стоимость угля вдвое выше, чем в ЕвропеВчера, 14:14 - 1611 7
В метро Киева с 1 июня будут вводить ограничения на входВчера, 15:42 - 1425 4
В Киеве во время карантина существенно сократились продажи бензина на АЗСВчера, 19:20 - 260 3
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направленияВчера, 11:00 - 4076 18
Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должниковВчера, 17:00 - 3094 3
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизацииВчера, 11:34 - 2585 16
Зарплаты финансовых директоров в украинском IT (инфографика)Вчера, 16:00 - 2000
Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на еврономерахВчера, 09:00 - 1813
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)Вчера, 14:10 - 505
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 592
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 603 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 843 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1517