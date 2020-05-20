На борьбу с коронавирусом банки выделили более 56 млн - НБУ

В рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 56,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

“За полтора месяца объем инвестиций банковских учреждений, направленных на противоэпидемические благотворительные проекты, увеличился на 10 млн грн и сейчас составляет 56,5 млн грн”, – говорится в сообщении.

К банкам-благотворителям присоединились банк «Авангард», ИНГ Банк Украина и Кредобанк.

Несмотря на постепенное сворачивание карантина, банки продолжают помогать медицинским учреждениям бороться с эпидемией COVID-19. Среди последних благотворительных проектов Банк «Авангард» приобрел для двух киевских больниц ПЦР-тесты, реанимационные расходные материалы и три реанимационных монитора.

Банк «Восток» увеличил сумму своих антикризисных взносов в адрес благотворительных организаций на 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

ИНГ Банк Украина оказал благотворительную помощь ЮНИСЕФ Украина на приобретение защитных медицинских костюмов и средств индивидуальной защиты для врачей и медицинских работников.

Креди Агриколь Банк реализовал самую масштабную в своей истории благотворительную инициативу – комплексное обустройство реанимационного блока областной больницы в Черновцах стоимостью 5 млн грн.

Кредобанк по случаю своего 30-летия приобрел специальное оборудование для Львовской областной клинической инфекционной больницы и 8-й городской клинической больницы Львова, а также средства индивидуальной защиты и медицинскую технику для 9 больниц Львовской области на сумму 3 млн грн.

ПУМБ поддержал 136 больниц Украины во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Донецкой и Луганской областях, приобретя для медицинских учреждений оборудование и средства индивидуальной защиты.

Райффайзен Банк Аваль предоставил помощь в размере 450 тыс. грн на нужды Херсонской областной инфекционной больницы.



Инфографика Национального банка Украины