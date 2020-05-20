Межбанк: настроение рынка позитивное для нацвалюты

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием главного фактора – окончания месяца. Клиентам и банкам нужно закрывать свои сделки на отчетную дату. Но параллельно с этим сработает и эффект окончания рабочей недели (даже в период карантина – это работает). По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке будут в пределах до $190-220 млн при совершении до 440-490 сделок. Частично отыграет свое и вчерашняя поздняя новость Госказначейства о перечислении 5,1 млрд гривен возмещений НДС. В четверг она не успела особо повлиять на поведение рынка, так как в момент ее выхода основная часть сделок на межбанке уже была сделана. Сегодня – некоторые клиенты на нее отреагируют.

Вся торговая сессия 29 мая будет условно разбита на два этапа:

1) активная фаза – до 14 часов (бизнес будет закрывать свои сделки на отчетную дату);

2) с 14 до 17 часов – операции самих банков с собственной валютной позицией (финансистам надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой за месяц и закрывать нормативы НБУ на отчетную дату).

При наличии избытка предложения – НБУ снова выйдет на торги с выкупом доллара, чем удержит его котировки даже в случае серьезных попыток их проседания. Спекулянты будут работать как “в две стороны”, так и попытаются покачать рынок в течение дня на выходах на торги крупных игроков. Мы ожидаем сегодня выхода нескольких крупных импортеров энергоносителей с покупкой в общей сумме до $10-15 млн каждый. Это добавит спроса на рынке в первой половине дня.

Несмотря на вчерашние новости о суммах возмещений НДС (что обычно работает против гривны в период их основных выплат) – сегодня общее настроение рынка достаточное позитивное для нацвалюты.

По нашим прогнозам, в пятницу коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,75-27,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,90 / 26,93

евро – 29,69 / 29,72

российский рубль – 0,3800 / 0,3806

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