Межбанк: настроение рынка позитивное для нацвалюты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием главного фактора – окончания месяца. Клиентам и банкам нужно закрывать свои сделки на отчетную дату. Но параллельно с этим сработает и эффект окончания рабочей недели (даже в период карантина – это работает). По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке будут в пределах до $190-220 млн при совершении до 440-490 сделок. Частично отыграет свое и вчерашняя поздняя новость Госказначейства о перечислении 5,1 млрд гривен возмещений НДС. В четверг она не успела особо повлиять на поведение рынка, так как в момент ее выхода основная часть сделок на межбанке уже была сделана. Сегодня – некоторые клиенты на нее отреагируют.
Вся торговая сессия 29 мая будет условно разбита на два этапа:
1) активная фаза – до 14 часов (бизнес будет закрывать свои сделки на отчетную дату);
2) с 14 до 17 часов – операции самих банков с собственной валютной позицией (финансистам надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой за месяц и закрывать нормативы НБУ на отчетную дату).
При наличии избытка предложения – НБУ снова выйдет на торги с выкупом доллара, чем удержит его котировки даже в случае серьезных попыток их проседания. Спекулянты будут работать как “в две стороны”, так и попытаются покачать рынок в течение дня на выходах на торги крупных игроков. Мы ожидаем сегодня выхода нескольких крупных импортеров энергоносителей с покупкой в общей сумме до $10-15 млн каждый. Это добавит спроса на рынке в первой половине дня.
Несмотря на вчерашние новости о суммах возмещений НДС (что обычно работает против гривны в период их основных выплат) – сегодня общее настроение рынка достаточное позитивное для нацвалюты.
По нашим прогнозам, в пятницу коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,75-27,05 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,90 / 26,93
евро – 29,69 / 29,72
российский рубль – 0,3800 / 0,3806
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейВчера, 13:00 - 23551 28
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 19511 11
Впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭСВчера, 12:35 - 873 10
НБУ показал примеры навязывания услуг в банкахВчера, 12:04 - 3644 6
В Украине изменили правила регистрации места жительстваВчера, 09:00 - 5236 5
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейВчера, 13:00 - 23551 28
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 19511 11
НБУ показал примеры навязывания услуг в банкахВчера, 12:04 - 3644 6
С июня заработают 50 камер системы видеофиксации нарушений ПДДВчера, 19:00 - 1910
Страны, которые возобновят авиасообщение в ближайшее время (инфографика)Вчера, 15:05 - 1689
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 460
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 527 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 803 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1429
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1444