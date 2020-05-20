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Глава Укравтодора назвал рентабельность автодорожного бизнеса

Глава Укравтодора назвал рентабельность автодорожного бизнеса

Реальная рентабельность дорожного строительства не превышает 10%.

Об этом в интервью НВ Бизнес сказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков.

Реальная рентабельность компаний, занимающихся дорожным строительством в Украине, не превышает 10%, хотя по документам этот показатель намного ниже.

«Если посмотреть наши “советские” сметы, то речь идет об 1%. На самом деле я думаю, что они не будут работать, если рентабельность не будет приближаться к 8-10%», – заявил глава Укравтодора.

Он отметил, что Укравтодор не контролирует рентабельность и это только его личная оценка. По словам чиновника, из-за «советского» ценообразования, которое сейчас есть в дорожном строительстве, очень сложно понять реальную рентабельность рынка. Однако он считает, что рентабельности в 15-30% у компаний, занимающихся дорожным строительством, нет.

«Это если они делают дороги качественно и используют все материалы в том объеме, в котором они должны быть. А не только показывают это на бумаге», – сказал Александр Кубраков. Председатель Укравтодора добавил, что по их проектам подрядчики дают гарантию на 5-10 лет. То есть в случае некачественных работ будут восстанавливать дороги за свой счет.

По состоянию на сегодняшний день принципы ценообразования в дорожном строительстве закладывает Министерство регионального развития. В прошлом году в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2234. Он передает функцию ценообразования от Минрегиона в Мининфраструктуры, которое сможет принять документ с отдельными правилами ценообразования именно в дорожной отрасли.

По материалам НВ
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