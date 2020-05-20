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В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации

В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации

Нарушение правил военного учета для граждан, состоящих в военном резерве, будет наказываться штрафами.

Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.

Военнослужащих запаса, которые не встанут на учет в местном военкомате либо не сообщат туда об изменении места жительства и работы – будут штрафовать на 510-850 грн, за повторное нарушение – на 850-1700 грн.

Штрафы за неявку на место сбора для мобилизационной подготовки составят 1700-3400 грн для обычных граждан и 3400-5100 грн – для должностных лиц. При повторном нарушении 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно.

По умышленную порчу или утерю военно-учетной карты или военного билета предлагается штрафовать на 510-850 грн, при повторных случаях на 850-1700 грн.

Также законопроектом предусматривается возможность призыва уволенных в запас военнослужащих без объявления мобилизации на службу сроком до 6 мес. Для мобилизованных предоставляются сохранение рабочего места или места в вузе, начисление пенсионного стажа.

По материалам Корреспондент.net
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