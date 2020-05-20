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Новая почта возобновляет стандартные условия услуги хранения

Новая почта возобновляет стандартные условия услуги хранения

Новая почта возобновляет стандартные условия услуги хранения с 1 июня 2020 года.

Об этом сообщает компания.

Посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.

Как было во время карантина. Компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты не волновались за свои посылки и смогли забрать их, когда они смогут добраться до отделения.

Сейчас в городах возобновляется движение общественного транспорта, планируется возобновление междугородных и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги.

Как это будет происходить:

  • Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.
  • Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем ​​хранения будет 8 июня.
  • Для отправлений, которые будут поступать в отделения после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.
    С 1 июня все клиенты получат стандартное информирование о возобновлении действия услуги во все каналы связи – SMS, Viber и др.

Справка Finance.ua:

  • Новая почта насчитывает более 6000 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2019 год превысило 212 млн.

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По материалам Finance.UA
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