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Новая почта возобновляет стандартные условия услуги хранения с 1 июня 2020 года.
Об этом сообщает компания.
Посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.
Как было во время карантина. Компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты не волновались за свои посылки и смогли забрать их, когда они смогут добраться до отделения.
Сейчас в городах возобновляется движение общественного транспорта, планируется возобновление междугородных и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги.
Как это будет происходить:
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