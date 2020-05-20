Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на еврономерах

С внедрением системы автоматической фиксации нарушения ПДД предусмотрели два варианта вручения постановления об оплате штрафа водителям автомобилей на иностранной регистрации, что зависит от того, кто является владельцем авто.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

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“Авто на иностранной регистрации, здесь нужно отделять два пути – если такое авто было ввезено на территорию государства гражданином Украины, в данном контексте штраф будет получать лицо, которое ввезло авто. Такое лицо получает штраф в общем порядке”, – сказал Белошицкий.

По его словам, другой вариант – когда авто ввезено иностранцем или лицом без гражданства. В таком случае при выезде за пределы нашего государства, в случае наличия правонарушения, представители Госпогранслужбы вручают постановление лицу и предлагают оплатить электронным путем.

“Два таких механизма предусмотрены и будут работать”, – сообщил Белошицкий.

Справка Finance.ua

Какой размер штрафа:

255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч;

штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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